42 nye smittede i Bergen siste døgn

Det er registrert 42 smittetilfeller i Bergen siste døgn. 41 er nye smittede, og én er et gammelt tilfelle.

Det opplyste byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Han viste samtidig til at en ny undersøkelse fra Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet viser at seks av ti som har blitt satt i karantene eller isolasjon, sier at de har brutt karantenereglene.

Valhammer sier at flere av de smittede i Bergen siste døgn er smittet av folk som ikke har overholdt karanteneplikten.

– Her må jeg være klinkende klar: Alle som er satt i karantene må være i karantene, sier Valhammer.

