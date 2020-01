43-åring dømt til seks og et halvt års fengsel i narkotikasak i Halden

En 43 år gammel mann er i Halden tingrett dømt til seks og et halvt års fengsel for å ha innført over 2,5 kilo heroin til Norge. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

En 43 år gammel mann er i Halden tingrett dømt til seks og et halvt års fengsel for å ha innført over 2,5 kilo heroin til Norge.

Mannen, som er bosatt i Malmö, ble tatt av tollerne på Svinesund en kveld i mai i fjor. Han kom kjørende fra Sverige i en BMW personbil. Narkotikaen var skjult i fem juicekartonger som sto i bagasjerommet. Bilen ble kjørt av en 31 år gammel kvinne som er dømt i samme sak. Dommen hennes på 30 dagers fengsel anses som ferdig sonet ved utholdt varetekt. I tillegg dømmes hun til å betale en bot på 10.000 kroner. Tollerne hadde allerede stanset bilen og begynt kontrollen da 31-åringen kjørte fra tollstedet i stor fart. Bilen skrenset og traff midtdeleren på E6 slik at den rullet rundt og endte på taket. 43-åringen, som passasjer i bilen, medvirket til kjøringen ved å rope til henne at hun skulle kjøre fortere. Han strakte seg over i forsetet og grep rattet, fremgår det i dommen. Mannens 16 år gamle sønn satt i passasjersetet foran. 43-åringen har ikke erkjent straffskyld. Kvinnen har erkjent straffskyld for kjøringen, men ikke innførselen av narkotika. Retten bemerker at han tok med seg kvinnen og sønnen slik at det ville se ut som de var på familietur. Det legges videre til grunn at han satte seg bak og la seg ned i baksetet kort tid før grensepassering for å unngå å bli filmet av overvåkingskameraene. (©NTB)

