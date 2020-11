43 nye smittede etter religiøse samlinger i Lyngdal

26 personer i Lyngdal og 17 personer i Lindesnes kommune er det siste døgnet bekreftet smittet av koronaviruset etter et menighetstreff i Lyngdal forrige helg.

Lyngdal kommune nærmer seg nå full nedstengning, skriver Lyngdals Avis.

– Smittesituasjonen i Lyngdal har det siste døgnet tatt en dramatisk vending. I løpet av lørdagen har kommunen fått melding om til sammen 26 nye smittetilfeller i Lyngdal. Så langt. Kommunen går til politianmeldelse for brudd på smittevernloven, skriver kommunen i en pressemelding.

Kommunen varslet først om et mulig utbrudd fredag da to av deltakerne hadde testet positivt. Over 150 personer ble testet fredag, og 163 er i karantene.

Politianmeldelse

Lyngdal-ordfører Jan Kristensen (H) opplyser overfor Fædrelandsvennen at én person blir anmeldt for brudd på reglene om karantene og isolasjon.

– Vi vil i dag og i morgen ta stilling til om det er nødvendig å holde enkelte klasser hjemme eller stenge skoler, sier Kristensen til avisen.

Samlingen har allerede fått konsekvenser for en klasse på Lyngdal kristne grunnskole som er satt i karantene sammen med rektor og to lærere.

Ifølge ordføreren er det ikke meldt om alvorlig sykdom blant de smittede. De fleste smittede er i 20- og 30-årene.

Regional kriseledelse

I tillegg til smitten i Lyngdal og Lindesnes er det forgreininger til Farsund kommune og Søgne i Kristiansand.

Lindesnes, Lyngdal og Farsund har etablert en regional kriseledelse sammen med politiet, og vil samarbeide om håndteringen av smitteutbruddet, ifølge Lindenes Avis. De vil møtes senere lørdag.

Lyngdal kommune har stengt ned kommunens kino og den kommunale delen av Sørlandsbadet til og med søndag.

Rumensk miljø

Ifølge Fædrelandsvennen er det et rumensk miljø som har organisert samlingene, som foregikk på Betania i Lyngdal forrige fredag og søndag.

Det var før reglene ble strammet inn slik at man kun kan ha 50 deltakere innendørs. Dermed er ikke smittevernreglene brutt, men kommunen hadde i forrige uke gått ut og rådet innbyggerne til å avstå fra sosiale tilstelninger.

– Det kan se ut som de rumenske miljøet ikke har fått med seg disse anbefalingene. Det er litt språkvansker, og vi har måtte engasjere tolk i dag, sa kommuneoverlege Henriette Pettersen fredag.

