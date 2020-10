433 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 18.341 koronasmittede her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 433 på ett døgn, det klart høyeste så langt.

De siste to dagene er økningen på 593 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

På samme tid for en uke siden var økningen 146 meldte tilfeller på ett døgn.

Ikke tidligere under koronapandemien er det registrert like mange nye smittede på ett døgn. Den forrige toppen ble nådd 24. mars med 313 nye smittede registrert på ett døgn.

Samtidig som tiltak

Det høye tallet kommer ved utgangen av dagen hvor både regjeringen og Oslo kommune varslet innstramming av koronatiltakene. Nordmenn bes nå om å ikke ha flere enn fem gjester hjemme, samt å ikke tilbringe tid med mange i løpet av én uke.

– Vi står foran den mest alvorlige situasjonen med å snu smitten siden mars. Dersom vi tar et krafttak nå, er det mye større sjanse for at vi kan få en normal julefeiring med storfamilien, sier sa Erna Solberg (H) på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Varer til desember

De nye tiltakene trer i kraft fra midnatt natt til onsdag denne uken og vil vare fram til tidlig i desember.

Innstrammingene skjer etter at smitten har økt jevnt i Norge den siste tiden. Ikke siden mai har det vært like mange koronainnleggelser på norske sykehus. Mandag var tallet 50, hvorav tre fikk respiratorbehandling.

Forberedt på flere innlagte

– Vi må dessverre være forberedt på at det vil bli flere innlagt på sykehus med covid-19 fremover, og det vil bli flere alvorlig syke. Vi må sette inn nye tiltak for å snu denne utviklingen, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen.

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

Det er registrert 279 døde her i landet som følge av sykdommen.

