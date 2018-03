45-åring tiltalt for å ha sendt sexfilm til venninnes familie

En 45 år gammel mann er tiltalt for å ha filmet sin venninne mens de hadde sex, og sendt filmen på epost til kvinnens familie, bekjente og kolleger.

Ifølge tiltalen gjorde han videoopptaket i november 2014 uten kvinnens samtykke. Samme dag sendte han så filmen på epost til både familie, bekjente og arbeidskolleger av henne. Dagen etter la han videoen ut på YouTube.

I eposten skal han ifølge tiltalen blant annet ha skrevet på engelsk at dette er hevn, og at han kan gjøre mer skade ved å publisere elleve andre videoer med ham og henne og videoer av andre menn han påstår at han har opptak av at hun har hatt sex med.

Mannen er også tiltalt for dokumentforfalskning og for å ha ringt en politietterforsker og utgitt seg for å være en advokat som representerte en annen mann i forbindelse med en straffesak.

Rettssaken mot mannen går i Oslo tingrett tirsdag og onsdag.

