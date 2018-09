45 Elkjøp-ansatte mister jobben etter streik

Transportarbeidere hos Elkjøp på Lørenskog streiket i fjor for tariffavtale. Nå sier Elkjøp av avtalen ble for dyr og legger ned hele avdelingen.

– Kostnadsøkningen som følge av tariffavtalen er uforenlig med lønnsom drift, sier Stein Riibe i Elkjøp Nordic til Fri Fagbevegelse.

I fjor sommer gikk ansatte hos Elkjøp Distribusjon på Lørenskog ut i streik for å få tariffavtale. De streikende var organisert i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF).

Det er bare ved Elkjøps lager på Lørenskog i Akershus at bedriften selv har stått for transport. I andre deler av landet er det eksterne transportører som gjør jobben.

Elkjøp opplyser nå at organiseringen på Lørenskog har vært et prøveprosjekt og at man nå vil la eksterne transportører ta denne oppgaven.

– Endringen vil medføre at 45 stillinger bortfaller. Elkjøp er i drøftinger med Transportarbeiderforbundet, og skal ha ytterligere drøfting av tiltak overfor de ansatte hvor de også ser på mulighetene for annen sysselsetting, heter det i en melding fra selskapet.

