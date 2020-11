45 koronasmittede elever ved Edvard Munch videregående i Oslo

45 elever og seks ansatte er koronasmittet etter et utbrudd ved Edvard Munch videregående skole i Oslo. Over 400 er satt i karantene.

– Det er alvorlig når det oppstår smitte. Mange må i karantene, og skolen må stenge, sier rektor Annegrete Møller-Stray til Aftenposten.

Utbruddet startet for to uker siden, men smittespredningen har ifølge rektoren stanset etter at skolen ble stengt 9. november.

– Det er et kortvarig tiltak for å bryte mulige smittekjeder. Vi kommer til å åpne skolen igjen fra mandag, sier Møller-Stray.

Skolen går da tilbake til rødt nivå, som blant annet innebærer færre elever på skolen.

