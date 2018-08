46 av 47 Trøndelag-ordførere ber Solberg ta rovdyr-grep

Det politiske Trøndelag slår alarm om rovdyrsituasjonen i egen region. Alle utenom én ordfører krever at statsministeren sørger for ny kurs i rovdyrpolitikken.

De 46 ordførerne har etter en svært betent bjørnesommer gått sammen om et brev til statsminister Erna Solberg hvor de ber om at beitenæring og lokalbefolkning respekteres.

– Statsministeren oppfordres på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Trøndelag står ovenfor, og sørge for at Stortingets rovdyrforlik følges opp slik det er vedtatt, skriver de i brevet Nationen siterer.

– På bakgrunn av erfaringer vi har gjort oss i sommer, er det påkrevet med en gjennomgang av apparatet som er satt til å følge opp forliket i praksis, fortsetter de.

Det framkommer også i brevet at de er provosert over at Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet ønsker å utvide området for bjørn i fylket.

Den eneste ordføreren som ikke har signert, er Trondheim-ordfører Rita Ottervik (Ap).

– Deltar av prinsipp ikke på opprop. Saken er ikke behandlet i noe organ i kommunen, og derfor er jeg ikke med. Betyr ikke at jeg er uenig, skriver hun i en tekstmelding til avisa.

Solberg har ikke kommentert saken overfor Nationen.

(©NTB)

