49-åring uten andre sykdommer døde med koronavirus

Tre personer i 40-årene har dødd etter å ha blitt smittet av koronavirus i Norge. Én av dem var en 49 år gammel mann uten andre sykdommer, melder VG.

Avisa har snakket med mannens familie. De opplyser at han var en normalt frisk og sprek mann, utenfor risikogruppe og uten andre sykdommer.

Familien ønsker ikke at han skal navngis, men de ønsker å bidra med informasjon om koronaviruset:

– Det som er et viktig perspektiv, er at folk forstår at viruset kan ramme hardt og kan være dødelig for alle, ikke bare eldre og personer som har sykdom eller er i risiko. Derfor tenker vi at det er viktig å opplyse om at han i utgangspunktet var helt frisk, sier familien.

Fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet synes det er bra at familien står fram.

– Vi må være forberedt på at mennesker kan dø, også i yngre voksen alder. Globalt er det blitt rapportert noen dødsfall blant middelaldrende i 40-årene, sier Forland til avisa.

