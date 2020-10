495 nye koronasmittede registrert siste døgn – det høyeste tallet så langt

Det var ved midnatt registrert 19.563 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Økningen på 495 er den høyeste under pandemien.

De siste to dagene er økningen på 898 meldte tilfeller, ifølge tallene fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

De fire siste døgnene har alle hatt økninger som ligger over den tidligere toppnoteringen fra 24. mars, da det ble registrert 313 nye tilfeller på ett døgn.

Nesten en dobling

For én uke siden var døgnøkningen 270 meldte tilfeller.

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar foreligger til det blir registrert i MSIS. Tallene kan dermed gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke framkommer når prøven er tatt – bare når den er registrert.

47 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var torsdag registrert 281 døde som følge av sykdommen.

Skjerping i Drammen

Tidligere denne uka kunngjorde både regjeringen og Oslo kommune nye, skjerpede koronatiltak. Torsdag gjorde Drammen det samme.

– Nå er det alvor, sa Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) på en pressekonferanse.

På ett døgn er det registrert 28 nye smittetilfeller i kommunen, det høyeste antallet siden utbruddet startet.

Fra fredag klokka 12 anbefales Drammens innbyggere å ikke ha sosial kontakt med flere enn ti personer i løpet av en uke, utenom husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter. Dermed følger Drammen etter Oslo.

Helsetopper fikk hyllest

Torsdag ble flere helsetopper – og hele det norske helsevesenet – hyllet av kronprins Haakon og dronning Sonja under en lunsj på Slottet.

– Vi er imponert over hvordan dere har kommunisert vanskelige budskap. Når dere har vært i tvil om krevende beslutninger, har dere samtidig latt oss få vite om det. Ved at dere har sagt tingene sånn som de er, har vi forstått hvor vanskelig arbeidet deres har vært, sa kronprinsen.

Blant dem som var til stede for å diskutere koronaviruset, var helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Lunsjen er ett av veldig få offisielle arrangementer som har vært på Slottet siden mars. For å holde smittefaren nede sto maten klar på bordet i stedet for at den ble servert av servitører.

