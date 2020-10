53 nye smittetilfeller i Oslo det siste døgnet

53 nye personer ble registrert smittet av koronaviruset i Oslo mandag. Det er 23 flere enn dagen før.

I Oslo er det registrert 679 smittetilfeller de siste to ukene, ifølge kommunens oversikt.

Flest tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene er det i bydel Frogner med 131,6. Totalt har ni av femten bydeler over 100 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Færrest registrerte smittede er det fortsatt i bydel Vestre Aker med 25,9 smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Ingen bydeler ligger dermed under den «røde grensa».

