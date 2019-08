5.450 personer har fått nytt kokevarsel på Askøy

Det ble fredag sendt ut nytt kokevarsel til deler av forsyningsområdet til Kleppe vannverk. Totalt 5.450 personer er berørt.

– Bakgrunnen er at prøver tatt torsdag 1. august viser funn av E.coli-bakterier i drikkevannet fra 125-bassenget som ligger på Øvre Kleppe, opplyser Askøy kommune i en pressemelding.

Det er ikke meldt om sykdomstilfeller som følge av bakteriefunnet. Kommunen presiserer at hensikten med det nye kokevarselet er å forebygge mulig sykdom.

Fredag ble det tatt nye prøver, men noe svar vil ikke foreligge før over helgen.

De 5.450 personene som er berørt av det nye kokevarselet bes følge med på kommunens hjemmeside. Det gjelder abonnenter i Horsøy, Juvik, Krokås, Kleppegrend, Kvernhusdalen, Lønvarden, Flagget, Myrane, Grønlien, Solhola, Strand, Løfjellet, Kleiven og deler av Holmedalen.

Til VG opplyser kommunens vannsjef Anton Bøe at bakteriefunnet ble gjort i ett av fjellbassengene som er planlagt ut av drift om et halvt års tid.

Prøvene som viser det nye bakteriefunnet ble tatt som en del av den nye prøverutinen til kommunen. Hver tirsdag og torsdag tar kommunen drikkevannsprøver på 14 ulike punkt i ledningsnettet etter at over 2.000 askøyværinger ble syke av drikkevannet tidligere i sommer. Drikkevannet fra Kleppe vannverk ble imidlertid friskmeldt 17. juli, etter at innbyggerne på Askøy hadde måttet koke vannet i seks uker.

Til Bergensavisen sier vannsjefen at det nye kokevarselet er «sterkt beklagelig».

– Det kom jo kolossale mengder med nedbør på onsdag. Det er nærliggende å tro at det kan være årsaken. Dette e jo et fjellbasseng, og vi kan ikke utelukke at det har vært en lekkasje inn. Det er selvsagt sterkt beklagelig at dette skjer igjen, sier han.

