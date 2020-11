Det er registrert 57 nye smittede i Bergen kommune det siste døgnet, 32 færre enn lørdag. Blant de nysmittede er en femåring.

Fredag ble det registrert 103 nye tilfeller, mens det ble registrert 89 lørdag.

– Den kommende uken vil vi se både variasjoner i de daglige tallene, og at tallene fortsatt er høye. Samtidig forventer vi å se en nedgang inn mot neste helg når vi har så inngripende tiltak som vi har nå, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen i en pressemelding.

Lørdag var det 982 personer som testet seg for covid-19 i Bergen. De som er registrert smittet det siste døgnet, er i alderen 5–71 år. Åtte av dem er over 60 år.

Smittesituasjonen i Bergen den siste tiden har ført til at kommunen har innført en rekke inngripende tiltak som trådte i kraft allerede lørdag.

Alle treningssentre, idrettshaller og svømmehaller er stengt, og serveringssteder må stenge klokken 22. Det er også innført et påbud om hjemmekontor der hvor det er mulig, med et unntak for samfunnskritiske tjenester.

Gjennom helgen har kommunen økt bemanningen knyttet til smittesporing, som nå foregår døgnet rundt.

– Jeg oppfordrer alle smittede om å benytte den nye digitale løsningen der de selv registrerer sine nærkontakter, noe som sparer smittesporerne for mye tid, sier byråd Beate Husa (KrF) for eldre, helse og frivillighet.

(©NTB)