600 beboere fikk reise hjem igjen etter Gjerdrum-skredet

600 beboere fikk fra onsdag ettermiddag lov til å reise tilbake til hjemmene sine på Ask i Gjerdrum. Men ikke alle ønsker å flytte rett inn igjen.

Det ble bilkø ved sperringene i Gjerdrum onsdag ettermiddag.

Blant dem er Zahed og Alyie Tahai som bor i Nystulia 105, helt inntil der sperringene for den nye evakueringssonen er.

Da NTB møtte dem på Ask like før innslippet, var de spente på hvordan det ville bli å komme tilbake til hjemmet. De var derimot sikre på at de ikke kommer til å flytte tilbake med en gang.

Endringen i evakueringsområdet kommer etter at Norges vassdrag- og energidirektorat mandag kom med sin nye vurdering.

Om lag 600 beboere vil fra onsdag kunne flytte hjem, mens drøyt 200 beboere fremdeles er evakuert etter skredet 30. desember.

