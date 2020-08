61 skole- og barnehagebarn i Nordre Follo i karantene

61 barn er i karantene i Nordre Follo etter at en ansatt ved en barnehage og en ansatt ved en skole søndag testet positivt for koronaviruset.

To ansatte på henholdsvis SFO ved Vevelstadåsen skole og Vestråt barnehage i Nordre Follo kommune testet søndag positivt for koronaviruset. Kommunen opplyser at totalt 61 barn, 13 ansatte og tre foresatte er satt i karantene, skriver VG.

– Ved Vevelstadåsen skole er 36 barn, fem ansatte og én foresatt i karantene. Ved Vestråt barnehage gjelder det 25 barn, åtte ansatte og to foresatte, sier smittevernoverlege Monica Viksaas Biermann.

