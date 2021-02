70 ansatte i karantene ved Universitetssykehuset i Harstad

Smitteutbruddet knyttet til et treningssenter i Harstad sprer seg og sørger for at 70 ansatte ved UNN i Harstad er satt i karantene.

– To ansatte har testet positivt og har satt 21 personer karantene. I tillegg har mange av våre ansatte vært nærkontakter eller på treningssenteret, sier driftsleder Gina Johansen ved sykehuset til NRK. I alt 12 personer er registrert smittet i Harstad, og over 800 personer er i karantene etter smittespredning på treningssenteret Family Sports Club på Seljestad. Johansen sier at smittesituasjonen er uoversiktlig og uavklart og at det derfor kan bli påvist flere smittetilfeller. Sykehuset opprettholder vanlig drift og beredskap, og pasienter bes møte til time som avtalt. Flere av de ansatte er i såkalt ventekarantene og kan returnere på jobb dersom koronatesten er negativ. Ordningen ble innført som en følge av den britiske virusmutasjonen. (©NTB)

