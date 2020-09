78 nye koronasmittede i Bergen siden fredag

Det er påvist koronasmitte hos 78 nye personer i Bergen siden fredag morgen. Mange av de smittede tilhører studentmiljøet i byen.

I løpet av helgen har det også kommet flere tilfeller der smitten ikke direkte kan knyttes til utbruddet blant studenter, opplyser kommunen.

Det har blant annet vært enkelttilfeller der smittede jobber på utesteder eller serveringssteder, samt smittetilfeller på enkelte videregående skoler i byen.

Blant de smittede er det også flere ansatte i Helse Bergen, hvor sju ansatte på seks ulike avdelinger på Haukeland universitetssjukehus har fått påvist viruset. Smitteveien for disse er kjent, men sykehuset har gjeninnført streng besøkskontroll.

Møte med FHI

Gjennom helgen har i alt 3.012 personer testet seg for viruset i Bergen.

– Vi hadde søndag et statusmøte med Folkehelseinstituttet (FHI), og vi vurderer fremdeles at vi har god oversikt over studentutbruddet. Det meldes om stadig færre smittede studenter, men det er et økende antall smittede utenom studentmiljøet. Flere av disse tilfellene kan spores tilbake til studentutbruddet, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland i en pressemelding.

Smittevernoverlegen opplyser at dette følges tett i samarbeid med FHI og berørte parter.

Mandag ble det videre kjent at fire nye studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH) og fire nye studenter ved BI i Bergen har testet positivt for viruset. Totalt har 131 NHH-studenter og ni studenter ved BI fått påvist korona.

Ber folk følge rådene

Før helgen testet også en beboer ved Domkirkehjemmet positivt for covid-19. I oppdateringen fra Bergen kommune mandag kommer det også fram at testene som er tatt av øvrige beboere og ansatte ved Domkirkehjemmet, er negative.

– Det er viktig at alle fortsetter å følge rådene om god håndhygiene, én meters avstand og at de holder seg hjemme hvis de føler seg syk, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland.

Gjennom hele pandemien har totalt 986 personer i Bergen testet positivt for covid-19.