79 nye smittetilfeller i Oslo siste døgn

Det er registrert 79 smittede i Oslo siste døgn. Det er 62 færre enn gjennomsnittet den siste uken, som var på 141 smittede per dag.

Det er 82 mindre enn gjennomsnittet de siste to ukene, som var på 161 smittede per dag. Det er totalt 2.223 smittede i Oslo de siste to ukene, viser oppdaterte tall fra Oslo kommune.

Antall smittede siste døgn er 33 færre enn dagen før.

Samme dag i forrige uke ble det registrert 152 smittetilfeller.

Det er litt flere kvinner enn menn som er smittet de siste to ukene: 1.113 kvinner og 1.092 menn.

Bydelene Grorud og Bjerke har det høyeste smittetrykket. I bydel Grorud er det registrert 204 nye tilfeller de siste to ukene, noe som tilsvarer 736,3 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

I bydel Bjerke er det registrert 200 nye tilfeller de siste to ukene, noe som tilsvarer 598,4 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Bydel Vestre Aker har det laveste smittetrykket i Oslo med 60 nye smittetilfeller de siste to ukene. Det tilsvarer et smittetrykk på 118,1 per 100.000 innbyggere.

