79 nye smittetilfeller i Oslo torsdag

Torsdag ble det registrert 79 nye smittetilfeller i Oslo. Det er 18 flere enn dagen før, og det nest høyeste tallet siden april

Med unntak av 7. oktober, da det ble registrert 81 nye tilfeller, er torsdagens smittetall i Oslo det høyeste siden 4. april, viser oppdaterte tall fra Oslo kommune.

Med torsdagens tall er det registrert 662 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene. Totalt er det registrert 5.575 smittede i Oslo siden mars.

Bydel Frogner har flest nye registrerte smittetilfeller de siste to ukene med 79, fulgt av Gamle Oslo med 72. Frogner har også flest smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene med 133,3, fulgt av Stovner med 123,1 og Gamle Oslo med 122,7.

Bydel Vestre Aker har lavest smittepress med 16 registrerte tilfeller de siste to ukene, som tilsvarer 31,9 tilfeller per 100.000 innbyggere.

