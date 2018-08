8-10 millioner til fest og feiring når Oslo neste år blir miljøhovedstad

Oslo er europeisk miljøhovedstad for neste år, noe som forplikter og koster. Men byrådet får kritikk fra begge sider av politikken for planlagte millionfester.

OSLO (NTB, Nettavisen): Etter at Oslo ble utpekt som miljøhovedstad, er det blitt kjent at byen skal bruke rundt 118 millioner kroner på ulike arrangementer og markeringer. Høyres Eirik Lae Solberg var en av kritikerne i opposisjonen og kalte budsjettet «en vanvittig pengebruk».

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) forsvarte seg med at det ikke skulle være «en fest», men en forpliktelse til å engasjere hele befolkningen.

Dette sa Johansen i juni

For to måneder siden sa Raymond Johansen dette til Nettavisen:

- Jeg er overrasket over kritikken fra Høyre. Under deres ledelse søkte kommunen om å bli Europas miljøhovedstad to ganger. Dersom de regnet med at det skulle være «en fest», og ikke en forpliktelse til å engasjere hele byens befolkning, organisasjonslivet, næringslivet og kommunen – ja, så skjønner jeg ikke hvorfor de i det hele tatt søkte.

8-10 milioner til fest

Nå skriver Dagsavisen at 8–10 millioner nettopp går til fest og feiring – blant annet åpnings- og avslutningsseremonien.

– Prisnivået de har lagt seg på framstår som helt meningsløst, sier Øystein Sundelin, som sitter i finanskomiteen for Høyre.

Også fra motsatt ende av det politiske spekteret kommer det kritikk mot dem som styrer byen. Rødts Eivor Evenrud sier bystyret har sagt at pengene skulle gå til virksomhet som kunne engasjere hele befolkningen, ikke fester for de få.

– Det var jo nettopp det her vi mente de ikke skulle bruke pengene på. Det er mye som trengs, overalt i byen. Når man har råtne lekeapparater og samtidig ser at kommunen bruker fire millioner på en fest, kan man jo undre litt.

Byrådslederen har ikke kommentert saken overfor Dagsavisen.

Fikk spørsmål om hva som skal stå igjen

Under en spørretime i ekstraordinært bystyre 20. juni stilte Hallstein Bjercke (V) spørsmål til byrådslederen om hva som skal stå igjen etter feiringen av Oslo som Europas miljøhovedstad.

- Det er en innsats gjennom flere år som gjør at Oslo er blitt tildelt dette. Vi skal bruke over 100 millioner kroner, og mer kan det bli. Byrådet sa at mange ting vil stå igjen etter feiringen. Hva skal stå igjen når feiringen er over? spurte Bjercke.

I sitt svar sa byrådslederen blant annet dette:

- Det skal være et folkelig program og et faglig program. Oslo-skolene skal ha et program om dette. Et boligsosialt program kommer til å være der framover. Kampanje mot plast kommer til å ha stor betydning. Også kampanje for luftkvalitet, håper vi skal gi betydning. Jeg er veldig optimistisk og håper de pengene som er satt av vil rekke til alle tiltakene.

Bjercke fulgte opp med å spørre om det er noe konkret som vil være der etter 2019 som vi kan ta og føle på.

- Hvis vi gjennom dette bidrar til at luftkvaliteten blir stående igjen bedre enn nå. Hvis vi greier å kildesortere bedre, så vil det stå igjen. Greier vi å skolere og bevisstgjøre kommende generasjoner om viktigheten av å ta miljøvennlige valg, så er det en fantastisk investering, sa Raymond Johansen blant annet.

