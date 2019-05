800.000 flere fisk er døde av dødsalgen

Dødsalgen har kostet 90 prosent av fisken ved gigantanlegget Stabben livet, bekrefter Ellingsen Seafood.

Selskapet i Nordland har satt i gang en umiddelbar evakuering, skriver E24.

– Dessverre skjedde det vi fryktet: Vi har nå fått bekreftet at opp mot 90 prosent av all fisken ved anlegget er død, sier daglig leder Line Ellingsen i Ellingsen Seafood sent fredag kveld.

Ellingsen sier at selskapet frykter at algebeltet er så kraftig at det også vil ramme området de flytter til, men sier de har bestemt seg for evakueringen for å gjøre et «desperat forsøk».

– Det blir en kamp mot klokka. Vi prøver en last nå i kveld. Går det bra, gjør vi en ny i natt, og den siste i morgen tidlig, sier hun.

