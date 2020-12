Det er registrert 83 smittede i Oslo siste døgn. Det er 46 færre enn gjennomsnittet den siste uken, som var på 129 smittede per dag.

83 smittede er fire flere enn dagen før, og 83 færre enn samme dag forrige uke, viser oppdaterte tall fra Oslo kommune.

Det er også 70 færre enn gjennomsnittet de siste to ukene, som var på 153 smittede per dag. Det er totalt 2.149 smittede i Oslo de siste to ukene.

