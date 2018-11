850 utmeldinger og 700 innmeldinger etter skjebnelandsmøtet til KrF

Siden landsmøtet 2. november har 1550 endret mening om et medlemsskap i KrF, men medlemsmassen holder seg likevel stabil.

850 har meldt seg ut av KrF, mens 700 har meldt seg inn siden landsmøtet 2. november, opplyser Mona Høvset.

Etter partileder Knut Arild Hareides tale under landsstyremøtet i september, der han rådet partiet til å søke et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, opplevde partiet sterk vekst på kort tid. Fem dager etter landsstyremøtet hadde nesten 700 meldt seg inn i partiet, mens kun 58 hadde meldt seg ut. Til sammen hadde partiet omkring 2600 innmeldinger og 250 utmeldinger.

Omlag like mange har altså meldt seg inn nå, tre dager etter det ekstraordinære landsmøtet, som kort tid etter talen i september, mens langt flere har meldt seg ut.

Under fredagens ekstraordinære landsmøte i partiet, stemte flertallet for at partiet skal søke samarbeid hos nåværende regjering. Partileder Knut Arild Hareide har varslet sin avgang om forhandlingsleder Kjell Ingolf Ropstad lykkes med forhandlingene.

Simen Bondevik, barnebarnet til tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) og leder for KrFU i Akershus, er blant dem som ikke ønsker å være medlem i partiet om det blir samarbeid med dagens regjering.

– Jeg vil vente til at Knut Arild Hareide formelt har gått av, men det er ikke sikkert at regjeringsforhandlingene fører fram, sier Bondevik til NTB.

Både KrFs gruppeleder i Trondheim bystyre Geirmund Lykke og stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold fra Telemark KrF har uttalt at det fortsatt er en mulighet for at det går deres vei.

– Vent og se hvordan sonderingene og forhandlingene går. Vent og se hva vi eventuelt faktisk får til med regjeringsforhandlingene før noen melder seg ut, sier Bekkevold, som også stemte rødt.

