86 prosent har tilgang til bredbånd med høy hastighet

86 prosent av husstandene i Norge har tilgang til bredbånd med høy hastighet, viser Nasjonal kommunikasjonsmyndighets årstall for bredbåndsdekning.

Det er en økning fra 82 prosent på samme tid i fjor. En økende andel av dette er bredbånd basert på fiber.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomfører årlig en undersøkelse av bredbåndsdekningen i Norge. I årets rapport er det anslått at færre enn tusen husstander i Norge ikke har tilbud om bredbånd på minst 10 Mbit/s kapasitet.

Den kraftige veksten i utbygging av fiber har æren for at stadig flere husstander har tilgang til høyhastighetsbredbånd. Bredbånd basert på fiber eller kabel-TV-nett kan gi tilgang til 100 Mbit/s eller mer for kundene.

I Stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge» har regjeringen fastsatt som overordnet mål at 90 prosent av husstandene skal ha tilbud om minst 100 Mbit/s bredbånd innen år 2020.

(©NTB)