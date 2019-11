90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal

En 90 år gammel mann omkom i en traktorulykke på Stølssletto i Hol i Hallingdal lørdag kveld.

Traktoren havnet utfor en skråning, opplyste politiet like før klokka 20. Mannen fikk alvorlige skader og ble forsøkt behandlet på stedet, men forgjeves. En time etter gikk det ut melding om at mannen var død, og at de pårørende var varslet.

Politiet sier til VG at mannen trolig drev med brøyting da ulykken skjedde.

