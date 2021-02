Det er registrert 90 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 19 flere enn dagen før, og 26 flere enn snittet den siste uken.

Samme dag forrige uke ble det registrert 59 smittetilfeller, så økningen er betydelig.

Stovner bydel har ikke lenger det høyeste smittetrykket. Det finner vi i bydel Bjerke med 236 per 100.000 innbyggere de siste to ukene. På andreplass ligger Sagene med 224 smittede og Stovner er på tredje i smittetrykk med 222 smittede per 100.000.

Smittetallet er under 100 i alle de vestlige bydelene og Nordstrand. Her er det lavest med 59, fulgt av Nordre Aker med 60.

Totalt er 18.201 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, nesten 4.500, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år.

(©NTB)

