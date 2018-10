Aage Thor Falkanger slutter som sivilombudsmann

Etter nesten seks år som sivilombudsmann, slutter Aage Thor Falkanger i januar 2020 og går tilbake til jobben som dommer i Høyesterett.

Falkanger tiltrådte som sivilombudsmann i juni 2014. Han kom da fra jobben som dommer i Høyesterett, en stilling han da hadde hatt siden 2010. Han har hatt permisjon fra dommerjobben og går tilbake til denne stillingen når han slutter som sivilombudsmann.

– Det har hele tiden vært meningen at jeg skal tilbake til Høyesterett. Av praktiske årsaker kunngjør jeg min avgang som sivilombudsmann nå, selv om jeg blir sittende i stillingen i mer enn ett år til, sier Falkanger i en pressemelding.

Til Rett24 sier Falkanger at han vil returnere til Høyesterett i januar 2020. Da har han sittet en og en halv periode som sivilombudsmann. Stillingen lyses ut for fire år om gangen.

– Jeg har hatt en spennende tid som ombudsmann og ytt mitt, så nå kan andre krefter få slippe til. Det er alltid hensiktsmessig med friskt blod, sier Falkanger.

Falkanger er den femte sivilombudsmannen siden ordningen ble opprettet i 1963.

Stortinget har oppnevnt sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Ombudsmannen arbeider for å gjøre offentlige myndigheter bedre og bidra til at disse respekterer og sikrer menneskerettighetene.

Under Falkangers tid som sivilombudsmann har antallet klager økt merkbart. I fjor ble det registrert 3.604 klager og henvendelser. Dette var en økning på 16 prosent, fra 3.111 klager, i 2016.

