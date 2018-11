Abortlovforkjemperen Brundtland refser Solberg og KrF

Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland mener nåværende statsminister Erna Solberg spiller et «uverdig dobbeltspill» i abortspørsmålet, melder VG.

Brundtland var blant dem som ledet an i kampen for kvinners abortrettigheter i Norge. Hun er ikke mild i omtalen sin av statsminister Erna Solberg (H) og KrF.

– Jeg regner det som en selvfølge at stortingsflertallet vil være en garanti mot at dette uverdige angrepet aldri lar seg gjennomføre, skriver hun i en epost til VG.

Solberg har åpnet for å diskutere endringer i abortlovgivningen som en del av regjeringsforhandlingene med KrF. Partiet ønsker å fjerne paragraf 2c i abortloven, som åpner for senabort ved fare for at barnet har en alvorlig sykdom. Solberg har i tillegg også åpnet for å endre loven om tvillingabort.

Brundtland mener Solberg forsøker gjennom «kamuflasje» og «ordspill» å forene to klare motsetninger: Nemlig det å stramme inn på kriteriene for abort og samtidig ivareta kvinners rettigheter.

– Vi har dessverre vært vitne til et helt uverdig dobbeltspill, fastslår Brundtland.

(©NTB)

Mest sett siste uken