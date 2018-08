Adil Hussain kåret til beste mannlige skuespiller

Indiske Adil Hussain vant prisen for beste mannlige skuespiller under Amanda-utdelingen for rollen i «Hva vil folk si».

Hussain spiller den strenge faren i det norsk-pakistanske æresdramaet, som utspiller seg etter at den unge jenta i familien innleder et romantisk forhold.

Den indiske skuespilleren hyllet i takketalen det norske demokratiet.

De andre nominerte i kategorien var Henrik Rafaelsen for «Thelma» og Leon Bashir for «Gjengangere».

