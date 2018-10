Advarer for svært glatte veier

- Svært glatt på stedet, melder politiet i Møre og Romsdal etter ulykker på E39. Passasjer i varebil kjørt til sykehus.

OSLO (Nettavisen): Føreren av en lastebil er kjørt til sykehus etter at en lastebil kjørte av veien på E39 Ålesundvegen ved Skinstadreset i Møre og Romsdal fredag morgen. Cirka 100 meter unna måtte politiet rykke ut til en annen ulykke, der en lastebil og en varebil kolliderte front mot front. Her ble passasjeren i varebilen kjørt til sykehus, melder operasjonssentralen i Møre og Romsdal.

Stengte E39 for opprydding

Politiet fikk melding om den første ulykken klokka 06.42. Tre timer senere er meldingen fra politiet at E39 ved Skinstadreset blir stengt inntil videre på grunn av opprydding og bilberging.

Det er omkjøring via fylkesvei 107 Ellingsøy og fylkesvei 656 via Glomset/Magerholm.

- Store trafikale problemer på stedet. Jobbes med å få dirigert trafikken forbi ulykkesstedet, meldte Møre og Romsdal politidistrikt fredag klokka 07.18.

- Flere kjøretøy har støtt sammen. Svært glatt på stedet, lød den første meldingen.

To ulykker på kort tid

I den første ulykken kjørte en enslig lastebil av veien. Fører ble kjørt til sykehus. Kort tid etter kom meldingen om kollisjon mellom lastebil og varebil cirka 100 meter lenger øst.

- To personer i varebilen, en kjørt til legevakt med lettere skader. Ukjent skadeomfang på fører av lastebil, lød meldingen fra politiet litt før klokka 07.30. Senere meldte de at passasjer i varebil er kjørt til sykehus.

Klokka 07.38 meldte Vegtrafikksentralen Midt at E39 er stengt ved Skinstadreset i Brudalen øst for Ålesund etter trafikkulykken der.

- Det vil være store trafikale utfordringer på stedet over lengre tid. Anbefaler omkjøring via fylkesvei 107 om Ellingsøy eller omkjøring via fylkesvei 656 via Glmset/Magerholm, skriver politiet på Twitter klokka 08.

Dødsulykke i Skjeberg

Klokka 08.28 melder Øst politidistrikt om en ulykke på Skjebergveien. En bil har kjørt av veien og en person sitter fastklemt.

- En person er bekreftet omkommet. Veien er stengt i forbindelse med undesøkelse på stedet, melder politiet på Twitter like før klokka 09.

- Skift til vinterdekk nå

Til uka kommer snøen til Østlandet, ifølge meteorologen.

Prognosene viser at det bygges opp et høytrykk over Skandinavia i helgen, men i løpet av neste uke kommer det et lavtrykk som går nordover.

- Det betyr at en ny front skal passere Østlandet i løpet av tirsdagen. Det er da en mulighet for at den kalde lufta blir liggende, slik at nedbøren kommer som snø eller frysende nedbør på begynnelsen av dagen. Senere på dagen vil det gå over til regn, sier statsmeteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det er spesielt Sør-Norge og Østlandet som er utsatt, og det meldes at det vil komme mye snø slik som det ser ut nå.

– Det vil nok ikke være en dum idé å skifte til vinterdekk nå i helga ettersom det er fullt mulig at det kommer snø også i lavlandet, sier Granerød.

- Fare for glatte partier

Fredag morgen er det meldt om vekslende bart og isdekke og fare for glatte partier på E6 over Dovrefjell mellom Oppland og Sør-Trøndelag. På E134 over Haukelifjell er det bart og vått og fare for glatte partier. På riksvei 7 over Hardangervidda mellom Hordaland og Buskerud er det stort sett bart og vått. Klokka 05.30 var det minus 5 grader og lette snøbyger. På riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli er det bart og vått og fare for glatte partier. På riksvei 15 over Strynefjellet mellom Sogn og Fjordane og Oppland er det snø- og isdeke og fare for glatte partier.

