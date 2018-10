Advarer mot DAB-radio etter brann

Politiet ber folk som har en radio av merket Pinell Go om å slutte og bruke den - dersom den er produsert mellom mai 2013 og september 2015.

DRAMMEN: Mandag rykket brannvesen og politi ut til en bolig i drammensbydelen Åssiden. Naboer hadde luktet røyk, men ingen var hjemme. Dermed måtte nødetatene bryte seg inn i leiligheten der de fant en rykende DAB-radio av typen Pinell Go.

– Vi anmoder alle som fortsatt har en slik radio om å slutte å bruke den, skriver politiet på Twitter tirsdag.

Brannvesenet advarte i januar

Det er ikke første gang politi og brannvesen har advart om radioen av merket Pinell Go.

I januar skrev Drammens Tidende om det samme radiomerket i forbindelse med et branntilløp i Oscar Kiærs vei. I etterkant gikk brannvesenet ut på Facebook og advarte.

Brannvesenet advarer mot brannfarlig radio

Tilbakekaller produktet

Produsenten Pinell har oppgitt at dette kun gjelder Pinell GO/GO+ som er solgt fra mai 2013 til september 2015.

På nettsiden pinell.no kan du se informasjon om tilbakekalling av produktet.

– Kundesikkerhet er øverste prioritet for Pinell, og vi har derfor frivillig besluttet å tilbakekalle produktet. Vi ber deg om å trekke ut stikkontakten på din GO/GO+, slutte å bruke radioen og følge instruksjonene for tilbakelevering nedenfor. Du vil få din radio i retur med nytt batteri, skrev Pinell of Norway på det aktuelle tidspunktet.

TRYGG VERSJON: Pinell tilbakekalte radioer av typen GO/GO+ som var solgt fra mai 2013 til september 2015 - på grunn av en produksjonsfeil i batteriet. De som er solgt senere skal være trygge, slik som denne som er merket med «2016 Battery». Foto: Pinell

