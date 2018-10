Advarer mot glatte veier i store deler av landet

- Mange bilister kan bli tatt på senga, sier Vegtrafikksentralen.

Vegtrafikksentralen Øst melder om vanskelige kjøreforhold på flere veier tirsdag kveld, og ber bilistene om å være obs når de setter seg bak rattet.

- Det begynner å bli meget glatt og litt krevende nå flere steder, så her gjelder det å kjøre etter forholdene og ha riktige dekk, sier Jørn Jakobsen ved Vegtrafikksentralen Øst til Nettavisen.

Vogntog på tvers og bilberging

Han melder om trafikkproblemer på riksvei 3 i Østerdalen i Hedmark.

- Der har det vært noen vogntog som har stått på tvers, og vi har hatt litt bilberging, sier Jakobsen.

- Også er det veldig glatt på E136 ved Lesjaskog, utenfor Dombås, legger han til.

- Bilistene blir tatt på senga

Han frykter at det glatte føret kommer overraskende på bilførerne.

- De blir nok tatt litt på senga, for enkelte plasser har det bare vært regn. Også slår det over på frost nå på kveldene, og det er meldt kaldere fram mot helga også. Når vannet på veibanen da fryser på, blir det veldig glatt, advarer Jakobsen.

Overgangen til vinterføre kan være utfordrende. Det er varslet både bart, tynn is og snødekke på fjellovergangene i Sør- Norge. Sjekk https://t.co/p3Y9w0i0Ua for info fra værstasjoner og vegkamera før du kjører. Kjør etter forholdene og bruk riktige dekk. — Vegtrafikksentr. øst (@VTSost) October 23, 2018

- Vinterføre på fjellovergangene

Også i Trøndelag har det vært vanskelige kjøreforhold på tirsdag, og forholdene blir ikke bedre utover kvelden.

Fylkesvei 705 har vært stengt gjennom store deler av tirsdagen, etter at en kolonne med flere amerikanske kjøretøy var innblandet i et trafikkuhell mellom Røros og Tydal.

Ulykken skal ha skjedd da ett av kjøretøyene havnet utenfor veien, mens resten kjørte inn i hverandre som følge av oppbremsing. Det tok lang tid før politiet var framme på ulykkesstedet tirsdag ettermiddag på grunn av de vanskelige kjøreforholdene.

- Det har vært vinterføre på fjellovergangene i Røros-området. Der er det viktig at bilistene har vinterdekk og kjører etter forholdene. Ellers er det greie forhold. Entrepenørene er ute og holder veiene som de skal være, sier Ragnhild Småsund i Vegtrafikksentralen Midt.

Hun forteller at det er ventet minusgrader i området utover natten.

- Første bud: Riktige dekk

Jørn Jakobsen i Vegtrafikksentralen Øst er forberedt på mye å gjøre utover i kvelds- og nattetimene.

- Det kommer litt an på. Men vi har hatt et ganske bra press nå i ettermiddag, med en del biler som har gått av veien på de strekningene jeg har nevnt. Så her gjelder det å ha riktige dekk, det er første bud. Og å sjekke værmeldingen, sier han.

- Skal du i litt høyereliggende strøk, bør du helt klart ha vinterdekk. Det er en del uvær i fjellene, blant annet over Strynefjellet, sier han.

