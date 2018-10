Advarer mot køer og forsinkelser på veiene

Trafikkulykke på E6 ved Skedsmovollen i Akershus onsdag morgen skaper køer inn mot Oslo.

Riksvei 150 Storokrysset i Oslo klokka 08.19: Venstre felt stengt i retning Ulven på grunn av trafikkuhell. Politi og berging på stedet.

Klokka 08.05 ble det meldt at venstre felt på E6 Alnabru var stengt i retning Gardermoen på grunn av trafikkuhell. Klokka 08.20 meldes det at veien igjen er åpen for trafikk.

Trafikkuhell på Rolf Olsens vei på Kjeller. Bil og motorsykkel involvert. MC-fører skadet. Trafikale problemer, melder Øst politidistrikt klokka 08.14. Senere meldes det at MC-fører, en mann i tenårene, er kjørt til Ahus med det som beskrives som lettere skader.

Alle involverte personer slapp unna uten alvorlige skader i forbindelse med et trafikkuhell på E6 ved Skedsmovollen onsdag morgen, melder Romerikes Blad.

– Vi fikk melding om hendelsen klokka 06.24, sier operasjonsleder Karianne Knudsen i Øst politidistrikt til rb.no.

Hun kan ikke si noe om hendelsesforløpet. Veitrafikksentralen opplyste at det er redusert framkommelighet på stedet, og at bilistene må forvente køer onsdag.

- Jeg tror folk like gjerne kan bli hjemme, i hvert fall at de venter en stund før de drar på jobb, sier Stian Sæbjørnsen til rb.no. Han melder at det går sakte på E6, men også på sideveiene.

Kjedekollisjon Bærumsporten onsdag morgen.

Klokka 07.37 melder Vegtrafikksentralen øst om trafikkuhell på E6 rett etter Brynstunnelen i Oslo. Venstre felt stengt i retning Ulven.

Mandal klokka 06.56: Politiet melder at en bil har havnet på taket på E39 ved Ime skole. Nødetatene på stedet. Begge kjørefelt sperret. En person i bilen. Vedkommende er bevisst og sjekkes av ambulanse. Klokka 07.33 meldes det at E39 er ryddet etter ulykken.

Melhus, Trøndelag klokka 06.00: To personbiler og en lastebil involvert i ulykke ved autorasten ved E6 sør for Ler. De involverte kjøretøyene har alle havnet ut av veien, dels ute på jordene på siden av E6. Begge førere av personbilene er tatt med til sykehus for sjekk.

Trident Juncture 2018: Militære kolonner onsdag 17. oktober https://t.co/hFkNUB3R1n pic.twitter.com/Fc9KxelQpE — Statens vegvesen (@Presserom) 16. oktober 2018

Øvelsen Trident Juncture setter sitt preg på flere veier, blant annet på E136 mellom Åndalsnes og Dombås og E6 mellom Dombås og Hjerkinn. Se full oversikt her over hvor du kan vente å møte militære kolonner onsdag.

Enslig kjøretøy ut av veg ved Ime Skole på veg vestover. Har truffet steingjerde på jorde og blitt kastet inn i vegen igjen. Airbag utløst. Fører kjøres til sykehus i Kristiansand for undersøkelse. https://t.co/oUz0zI0k1B — Politiet i Agder (@politiagder) October 17, 2018

- Årssakssammenheng er uklar. Blir gjenstand for etterforskning, melder politiet i Trøndelag på Twitter.

