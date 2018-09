Advarer mot livsfarlig medikament etter tyveri fra Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset advarer mot mulig omløp av det livsfarlige medikamentet Fentanyl.

– Nordlandssykehuset har siste døgn anmeldt til Nordland politidistrikt tyveri av 30 ampuller Fentanyl fra medisinlager ved sykehuset i Bodø, melder sykehuset i en pressemelding.

Fentanyl er opptil 100 ganger mer potent enn morfin og er derfor livsfarlig selv i små doser, melder sykehuset.

– Streng regulert

Kommunikasjonssjef Randi Angelsen ved Nordlandssykehuset sier til Avisa Nordland at selv små mengder kan være livsfarlig.

– Det er klart at dette er et livsfarlig stoff, selv i små mengder. Nå er det slik at vi gir ikke ut flere opplysninger. Det er det politiet som tar seg av, sier Angelsen.

På spørsmål om medisinrommet er overvåket, svarer Angelsen følgende:

– Tilgangen til medisinrommene er strengt regulert, sier hun.

– Mistenker dere at det er ansatte som har stjålet medikamentene?

– Ingen kommentar. Det må du ta med politiet.

– Alvorlige følger

Politiet i Bodø har vært på Nordlandssykehuset og gjort undersøkelser.

– Vi har opprettet sak og startet etterforskning. Vi tar dette på høyeste alvor, for hvis dette medikamentet havner i gale hender kan det i verste tilfelle ende med dødsfall, sier Kai Eriksen operasjonsleder hos Nordland politidistrikt.

– Videre undersøkelser og etterforskning er satt i gang, for disse alvorlige konsekvensene er noe vi ønsker å forhindre. Vi ser alvorlig på tyveriet for medikamentet er livsfarlig selv i små doser og kan få alvorlige følger, sier Eriksen.

Fryktet i sammenheng med misbruk og overdose

På Felleskatalogen.no kan man lese at Fetanyl benyttes til behandling av alvorlige kroniske smerter hos voksne, og barn. Store medisinske leksikon skriver at Fetanyl brukes til å dempe sterke smerter, opprinnelig sammen med sovemidler i forbindelse med generell anestesi (narkose).

«Fentanyl har stort sett de samme bivirkningene som andre opioider, som morfin og heroin, men er spesielt fryktet i sammenheng med misbruk og overdose. Dette på grunn av sine raskt innsettende effekter og kraftige potens: med dyp søvn, ufri luftvei og pustestans, som resulterer i oksygenmangel til hjernen og hjertet, med eventuelt død til følge.»

