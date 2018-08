Advarer mot organiserte sexutpressere på nett

Unge menn blir lurt til å kle av seg foran webkamera. Så brukes opptak av filmen til utpressing.

Stadig flere blir utsatt for seksuell utpressing på nett, skriver Kripos på sine nettsider. Ofte er det unge menn som er ofrene.

De blir kontaktet på chat og webkamera av kvinner som kler av seg, utfører seksuelle handlinger med seg selv og ber ofrene gjøre det samme.

Organisert kriminalitet

Det ofrene ikke vet er at det blir gjort opptak som senere brukes til pengeutpressing. Ofte er «kvinnen» mennene snakker med laget av konstruerte videoklipp, og det er sannsynligvis organiserte kriminelle som står bak.

I vinter ble det kjent at en ung norsk mann hadde tatt livet sitt etter å ha blitt utsatt for denne formen for utpressing.

– Dette er en organisert, profesjonalisert og ekstremt kynisk form for utpressing, sa påtaleansvarlig og politiadvokat Ole Kristian Bjørge i Kripos til VG.no den gang.

NRK har snakket med «Pål» som har opplevd dette. Det skulle bare være en flørt, men da han ga fra seg e-postadressen sin til kvinnen han hadde møtt på en chattetjeneste, slik at de kunne ta kontakten videre på Skype, fikk utpresserne tak i hans fulle navn og fant ut av hvem familien hans var. Etter at han hadde kledd av seg for webkameraet fikk «Pål» tilsendt en lenke av opptaket som var gjort av ham og en melding om at han måtte betale 20.000 kroner om filmen ikke skulle sendes til venner og familie.

I flere saker blir filmer sendt til offerets venner på Facebook eller de blir lagt ut på YouTube. Kripos skriver at utpressingen er aggressiv og pågående.

Deres råd er å bryte all kontakt og ikke betale, skriver de. Mange melder aldri ifra fordi de er redde venner og familie skal få vite hva som har skjedd. Man føler på mye skam og skyld.

– Vår erfaring er at om man bryter kontakten og ikke betaler, så er dette såpass organisert og profesjonalisert at gjerningsmennene går videre til neste offer, skriver Kripos på Facebook.

«Pål» var en av dem som ikke gikk til politiet, skriver NRK. Han brøt kontakten med utpresseren, og forsøkte å slette alle digitale spor etter seg selv. For politiet er det imidlertid viktig at alt av bevis bevares.

Råd til de som blir utsatt for utpressing:

Bryt kontakten med utpresser så snart som mulig.



Ikke betal det som utpresser krever. Hvis man betaler, kommer det vanligvis flere krav.



Dokumenter mest mulig av det som har skjedd:



Noter hvilke tjenester, kanaler og kontoer som ble brukt både av deg og av utpresser.



Ta skjermbilder både av tekstlig innhold, profilinformasjon og bilder/video av den du kommuniserte med.



Hvis du vet hvordan man finner IP-adressen til utpresser, så er dette viktig informasjon.



All informasjon fra utpresser kan bidra med å identifisere vedkommende, som for eksempel adresser, telefonnummer, kontonummer, betalingsinformasjon osv.



Ble det henvist til noen nettsider eller andre internettadresser i samtalen?



Ikke slett installert programvare eller fjern kontoer før politiet har fått gjennomført nødvendige undersøkelser. Bryt kontakten ved å blokkere utpresseren, ikke ved å slette programvaren.



Kontakt politiet så raskt som mulig. Tid er en kritisk faktor i slike saker.



(Kilde: Kripos)



