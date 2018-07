Advarer om kraftig nedbør på Vestlandet tirsdag

Deler av Vestlandet kan få svært mye regn tirsdag. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel.

Varselet gjelder Vestlandet sør for Stad. Regnet er ventet tirsdag ettermiddag og tidlig kveld.

– Nedbøren vil være av varierende intensitet. Det er ventet utbredt torden, spesielt tirsdag ettermiddag. Plasseringen av de største mengdene er fortsatt usikker, men lokalt kan det komme 40–60 millimeter i løpet av tirsdag ettermiddag og tidlig kveld, heter det i varselet.

Nedbøren skyldes at et lavtrykk sør for Island styrer et frontsystem med svært ustabile luftmasser inn mot Sør-Norge. Frontsonen kommer til å ligge over Vestlandet det meste av dagen før den trekker østover sent om kvelden.

Farevarselet fra Meteorologisk institutt har oransje nivå, nivå to av tre. Det innebærer at konsekvensene kan bli omfattende og at folk bør være forberedt.

(©NTB)

