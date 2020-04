Folk bes om å holde seg unna området Tyvenskaret i Hammerfest på grunn av stor snøskredfare.

Det skal være en stor skavl som kan løsne.

Politiet i Finnmark opplyser at faren er så stor at man ikke kan gå inn i området for å iverksette tiltak. Det betyr at folk må holde seg unna.

(©NTB)