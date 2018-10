Advokat fjernet fra trusselsak – er bror til Ubaydullah Hussain

Mohyeldeen Mohammad som er tiltalt for trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja, måtte bytte advokat fordi advokaten er bror til vitnet Ubaydullah Hussain.

Det melder Nettavisen.

Rettssaken mot Mohyeldeen Mohammad starter i Oslo tingrett mandag. 32-åringen er tiltalt for trusler mot Raja etter blant annet å ha kalt Venstre-politikeren et «skittent svin» som burde brenne i helvete. Meldingene som Raja selv offentliggjorde via Twitter, kom etter at politikeren hadde uttalt seg i VG om burka og nikab.

Muhammad regnes som en av de mest innflytelsesrike skikkelsene i det radikale norske islamistmiljøet, og har ifølge Nettavisen regelmessig kontakt med tidligere Young Guns-medlem Arfan Bhatti som er straffedømt en rekke ganger. Muhammad har i flere år benyttet John Christian Elden som sin advokat, men byttet til Sulman Hussain i Advokatfirmaet Actio i juni.

IS-dømt

Nå har han ifølge Nettavisen blitt nødt til å skifte forsvarer i den kommende rettssaken. Statsadvokat Frederik G. Ranke oppdaget i september ved en tilfeldighet at Salman Hussain er bror til Ubaydullah Hussain som er et sentralt vitne i trusselsaken. Hussain ble i Høyesterett i begynnelsen av september dømt til ni års fengsel for deltakelse i, og rekruttering til ekstremistgruppen IS.

Fritt forsvarervalg står sterkt i Norge, og opprinnelig avviste Oslo tingretten påtalemyndighetens begjæring om å tvangsfjerne advokat Hussain fra saken. Avgjørelsen ble imidlertid anket og 8. oktober kom tingretten til motsatt konklusjon.

Retten viser til flere momenter, blant annet at det er reell grunn til å frykte at forsvareren ikke vil kunne distansere seg fra tiltalte. Det vises til at advokaten, mens han var jusstudent i 2015, på instruks fra sin eldre bror kontaktet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å forsøke å få ut informasjon om terrorsaken der broren senere ble dømt for å ha rekruttert en da 18 år gammel mann til IS. Også 18-ble tiltalt og senere dømt.

Vil ikke kommentere

Advokat Sulman Hussain ønsker ikke å kommentere saken, og viser til at hans tidligere klient – Mohyeldeen Mohammad – ikke ønsker at saken kommenteres i mediene av sin tidligere forsvarer.

Mohammads nye advokat, Solveig Høgtun i Advokatfirmaet Elden, ønsker ikke å kommentere saken. Selv mener islamisten at han ikke har gjort noe straffbart, og nekter straffskyld.

Oslo tingrett har satt av hele uken til saken som starter som planlagt i Oslo tingrett mandag.

(©NTB)

Mest sett siste uken