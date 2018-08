Advokat om Solskjærs uttalelse i voldtektssaken i Molde: - Veldig spesielt av en fotballtrener

- Solskjær tar implisitt parti i en straffesak ved å uttale at han stoler på det spilleren sier, sier bistandsadvokat Sjak R. Haaheim.

Tirsdag starter rettssaken mot den voldtektstiltalte Molde-spilleren, som er tiltalt for sovevoldtekt av en kvinne natt til 14. mai 2017.

Nyheten om at Babacarr Sarr var tiltalt for voldtekt kom i mars, men Molde fotballklubb besluttet å la spilleren fortsette på fotballbanen frem til rettssaken. På spørsmål fra Nettavisen om hvorvidt det var riktig avgjørelse av klubben å bruke spilleren i denne perioden, uttalte trener Ole Gunnar Solskjær følgende:

- Klubben bestemmer hvem som blir signert, hvem som er spilleberettiget, så tar jeg ut et lag ut ifra det. Vi får se når saken er ferdig, men vi har valgt å stole på spilleren og tatt det valget vi har gjort.

Spilleren bestrider ikke at det har vært samleie, men han mener det var frivillig og nekter straffskyld. Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere saken, og sier at det som skal belyses vil bli gjort i retten.

Sjak R. Haaheim i Advokatforeningens faste utvalg for bistandsadvokater mener Solskjærs uttalelse er «veldig spesiell».

Sjak R. Haaheim i Advokatforeningens faste utvalg for bistandsadvokater.

- Jeg presiserer at jeg snakker på generelt grunnlag, men voldtekt er en særdeles alvorlig forbrytelse og når fotballtreneren sier at de har valgt å stole på mannen, så kan man ikke annet enn å lese ut fra det at de legger hans forklaring til grunn - og ser bort fra hennes. Det er veldig spesielt, sier Haaheim til Nettavisen.

- Det er klubben som har bestemt at mannen skal få spille for Molde frem til rettssaken, hva mener du om det?

- Det er en arbeidsgivervurdering som jeg ikke skal mene så mye om. Men det som er spesielt er at Solskjær implisitt tar parti i en straffesak ved å uttale at han stoler på det spilleren sier. Da blir budskapet samtidig at han ikke stoler på det fornærmede sier.

Den 27 år gamle Molde-spilleren har spilt 16 av 18 seriekamper for Molde denne sesongen og har vært en av Solskjærs mest betrodde spillere på banen. Han har også spilt i alle fem europacupkampene så langt.

- Helt feil



På generelt grunnlag mener Haaheim at arbeidsgivere bør unngå å ta stilling til skyldspørsmålet, men la domstolene ta seg av det. Hvorvidt man som arbeidsgiver har tillit til sin ansatt eller ikke, bør man være forsiktig med å ha noen uttalt mening om, mener advokaten.

- Nå har vi nettopp sett en statsråd gå av etter å ha blitt møtt med tillit fra regjeringssjefen. Samtidig ser vi at en fotballtrener viser tillit til en voldtektstiltalt spiller, sier Haaheim, og fortsetter:

- Men dette er ikke et spørsmål om tillit eller ikke, det er langt viktigere enn det. Det er handlingene som skal bedømmes, og det skal gjøres av domstolen. Solskjærs uttalelse legger spillerens forklaring til grunn og sender fornærmedes forklaring i offside, og det blir etter min vurdering helt feil.

- Solskjær svarte at klubben har «valgt å stole på spilleren», etter å ha fått spørsmål fra Nettavisens journalist om hans tanker rundt avgjørelsen om å bruke spilleren frem til rettssaken. På hvilken måte mener du at Solskjær burde besvart det spørsmålet?

- Den ansvarlige samfunnsborger ville nok latt domstolen tatt stilling til skyldspørsmålet og ikke uttalt seg om å stole på hverken den ene eller den andre. Hvem han som fotballtrener har tillit til, er irrelevant. Budskapet i det Solskjær sier er alvorlig fordi han i realiteten tar stilling til noe domstolene skal ta seg av.

Nettavisen har tatt kontakt med klubbledelsen i Molde fotballklubb, men de ønsker ikke å kommentere saken.





Dixi: - Treffer nok mange kvinner



Tina Skotnes, pressekontakt ved Dixi ressurssenter for voldtekt, mener man alltid bør tenke på belastningen for den utsatte når man uttaler seg i voldtektssaker.

- Jeg snakker på generelt grunnlag, men vi vet allerede at utsatte i saker som omhandler en profilert person, opplever mediaomtalen som en ekstra belastning, sier Skotnes.

Psykiatrisk sykepleier og kommunikasjonsansvarlig i Dixi, Tina Skotnes.

- Hva tenker du om Solskjærs uttalelse om at de har «valgt å stole på spilleren»?

- Det er vanskelig for meg å si så mye rundt det, men jeg er ikke overrasket. Samtidig er det slik vi har valgt å ha det i samfunnet vårt, at man er uskyldig til det motsatte er bevist. Så jeg vet at det er vanskelig for arbeidsgivere å suspendere før noen eventuelt blir dømt, sier Skotnes, og fortsetter:

- Samtidig så er det en uttalelse som indirekte sier at man ikke tror på den utsatte. Når vi da vet at mange voldtektsutsatte kvinner opplever å ikke bli trodd, så kan vi gå ut fra at hans uttalelse treffer mange kvinner der ute.

- Gjør det ikke lettere for andre



Advokat Haaheim er enig med Skotnes i at en slik uttalelse fra Solskjær, kan ha uheldige konsekvenser.

- En slik uttalelse fra en fotballtrener på et eliteserielag gjør det ikke lettere for andre som har vært utsatt for voldtekt å stå frem.

Haaheim informerer i tillegg om at det finnes et tilbud for voldtektsutsatte om å få snakke med en advokat under fire øyne uten at politiet kobles inn.

- I et slikt møte kan man diskutere hvorvidt man skal anmelde eller ikke. Erfaringsmessig blir livet snudd veldig på hodet for en som er utsatt for voldtekt, og det er ofte en sjokkartet opplevelse i den forstand at man mister fotfestet. Da oppfordrer jeg til å oppsøke en advokat med erfaring innenfor dette feltet, slik at man kan vurdere mulig bevisgrunnlag og ta en informert beslutning rundt hvorvidt man ønsker å anmelde, sier Haaheim, og avslutter:

- De som kommer til meg sier ofte at «det blir bare påstand mot påstand, så det er ingen vits i å anmelde», men ofte kan man finne mulig bevis som politiet kan sikre hvis man ønsker å anmelde.

Molde-spilleren forsvares av Øyvind Panzer Iversen. Han ga denne kommentaren til Nettavisen etter Brann-kampen søndag kveld:

- Det er min klients klare oppfatning at det ikke har skjedd noe straffbart i denne saken. Han vil forklare seg nærmere om dette under rettssaken.

Rettsaken starter tirsdag.

