Advokat tiltalt for å ha holdt vitne i grov voldssak skjult i huset sitt

Fire personer er tiltalt for å ha skjult et vitne i en alvorlig voldssak. En av dem er en kjent forsvarsadvokat, ifølge TV 2. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Fire personer er tiltalt for å ha holdt et vitne i en grov volds- og bortføringssak skjult for politiet. En av dem er en kjent forsvarsadvokat, ifølge TV 2.

Voldssaken gjelder en hendelse i 2015 der en mann, ifølge TV 2 , ble bortført, banket opp og holdt i en bolig på Holmlia i Oslo i to døgn. Flere av de involverte i denne saken knyttes til gjengen Young Bloods. Politiet mener at det kvinnelige vitnet i tiden etter denne hendelsen ble holdt skjult. Først i en leilighet i Oslo, deretter ble hun fraktet til en annen landsdel der den tiltalte forsvarsadvokaten bor. Kvinnen oppholdt seg i advokatens hus i flere uker. Påtalemyndigheten mener at han forsto at han holdt henne skjult for politiet. Advokaten nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til TV 2. En av de andre tiltalte kjørte kvinnen sørover i Europa, mener påtalemyndigheten. Hun endte til slutt i Marokko. Der skal hun ha fått beskjed om å ikke kontakte norsk politi. I november i 2016 kom kvinnen tilbake til Norge. Hun ble pågrepet på Oslo lufthavn og tiltalt i bortføringssaken. I mars 2018 gikk denne saken for Oslo tingrett. Da ble kvinnen og fire menn dømt til lange fengselsstraffer. I lagmannsretten ble imidlertid kvinnen og en mann frikjent. (©NTB)

