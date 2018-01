Advokatene: - Giske har bevis

Trond Giske sitter på fysiske bevis og vitnebevis som kan tilbakevise sentrale opplysninger i flere av varslene, hevder advokater.

Trond Giskes advokater sier deres klient mener å kunne tilbakevise sentrale opplysninger i flere av varslene mot ham og sier Giske kan tilby fysiske bevis og vitnebevis for å underbygge dette, skriver Aftenposten fredag.

Sendte advarsel før Ap konkluderte

Dette var bakgrunnen for en advarsel Giskes advokater sendte til Aps advokat Stein Kimsås-Ottebech i advokatfirmaet Thommessen onsdag 24. januar klokka 22.49, dagen før Ap-ledelsen konkluderte med at Giske har brutt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.

I brevet advarte advokatene Frode Sulland og Christopher Hansteen Ap mot å konkludere før Giske hadde fått gitt sitt tilsvar.

- Ikke vært i stand til å gi sin versjon



Da Ap torsdag ettermiddag sendte ut sin konklusjon, svarte Giskes advokater med å kritisere partiets framgangsmåte:

Christopher Hansteen (bildet) og Frode Sulland er advokater for Trond Giske etter varslersakene mot den tidligere Ap-toppen.

«Giske er sykmeldt og har derfor ikke vært i stand til å fremlegge sin versjon. På et innledende stadium hadde Giske to møter med partiledelsen om sakene, men det var uttalt ved flere anledninger at han skulle få komme med et ordentlig tilsvar før partiet tok stilling. Senere har vi som Giskes advokater hatt en dialog om prosessen med Arbeiderpartiets advokater, men dette har heller ikke på noen måte erstattet Giskes behov for tilsvar», het det i advokatenes pressemelding torsdag.

- Ap opptrer som etterforsker og dommer

Her understreket de at Arbeiderpartiet etter deres mening skulle ha ventet med å avsi «dom» i saken:

«Vi stiller oss også kritiske til at Arbeiderpartiet i realiteten opptrer både som etterforsker og dommer i sakene, uten å ha den uavhengighet som er nødvendig for å opptre uhildet i begge relasjoner. Det er også andre gode grunner som tilsier at Arbeiderpartiet burde ha avstått fra å avsi "dom". Slike saker reiser kompliserte bevisspørsmål om mellommenneskelige forhold, og hensynene til rettssikkerhet og uavhengighet tilsier derfor at konkrete saker med påstander om seksuell trakassering tilbake i tid primært behandles av domstolene med de avanserte prinsipper for bevisføring og bevisvurdering som der gjelder», skriver Giske-advokatene.

