Frps fylkesleder i Oslo ekskluderes – fylkeslaget settes under administrasjon

Oslo Frps fylkesleder Geir Ugland Jacobsen er ekskludert fra partiet etter det sentralstyret mener er flere overtramp. Fylkeslaget settes under administrasjon.

Ugland Jacobsen kan anke eksklusjonen inn for Frps landsstyre. Ankefristen er to uker.

Oslo Frp settes også under administrasjon. Laget vil få oppnevnt et interimsstyre bestående av Ketil Solvik-Olsen, Per-Willy Amundsen, Peter N. Myhre, Jon Georg Dale og Kari Kjønaas Kjos. Av disse er kun Peter Myhre fra Oslo.

Mistillit mot Siv Jensen

Bakgrunnen for konflikten er flere uttalelser fra fylkeslederen som blir tolket som mistillit mot partileder Siv Jensen og ønske om endring av politisk retning.

– Fylkeslederen i Oslo har hatt en rekke overtramp. Partiet har fått mange negative tilbakemeldinger fra hele landet både fra medlemmer i partiet og velgere på måten han fronter partiet på. Ledelsen har fått tydelig tilbakemelding om at nå må det ryddes opp. Slik opptreden som vi har sett fra lederen i Oslo Frp, kan ikke tolereres, sa nestleder Sylvi Listhaug på en pressekonferanse etter sentralstyremøtet.

Det er imidlertid en forståelse av situasjonen Ugland Jacobsen ikke deler. Han mener eksklusjonen skyldes politisk uenighet.

– Jeg har hatt noen uttalelser i mediene, som i seg selv vanskelig kan ses å være en eksklusjonsgrunn, har han sagt til TV 2.

«Patriotisk fyrtårn»

I juni uttalte Ugland Jacobsen i Finansavisen at han ville vrake Jensen fra stortingslista i Oslo, og senere har han sagt at han vil dra partiet i nasjonalkonservativ retning. I sommer fikk Ugland Jacobsen gjennomslag i fylkespartiet for en resolusjon om å gjøre partiet til et «patriotisk fyrtårn.»

– Man må forholde seg til det et stort flertall har slått fast – og enten forholde seg til det eller finne noe annet å gjøre, uttalte Siv Jensen til NTB tidligere tirsdag.

Fremskrittspartiet definerer seg selv som et liberalistisk folkeparti, en beskrivelse partiets landsmøte stiller seg bak.

