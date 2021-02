Agder statsadvokatembeter vil ikke begjære Viggo Kristiansen løslatt

Statsadvokatene i Agder opplyser at de tar beslutningen om å gjenåpne saken mot Viggo Kristiansen til etterretning.

– Avgjørelsen fra kommisjonen innebærer ikke at Agder lagmannsretts dom av 25. februar 2002 er opphevet, men at Kristiansen nå har krav på fornyet ankebehandling, skriver advokatembetet i en pressemelding torsdag.

Statsadvokatene i Agder ved førstestatsadvokat Erik Erland Holmen skal nå gi sin tilråding til Riksadvokaten om hva som videre bør skjer i saken.

– Kristiansen er fremdeles under soning etter Agder lagmannsretts dom, og avgjørelsen til kommisjonen innebærer ikke at statsadvokaten per nå vil begjære ham løslatt, skriver embetet.

