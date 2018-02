Åge Sten Nilsen drakk alkohol og røkte på scenen – fikk 20.000 kr i bot

Fredrikstad-artisten Åge Sten Nilsen drakk vodka og røkte da han opptrådte på en statlig scene i Moskva. Det skulle han aldri gjort.

Det er VG som melder om artistens uheldige opptreden i gigantkomplekset Crocus City Hall i Moskva. Ifølge avisen hadde Nilsen en forkjølelse før han dro, men fikk ikke til å få lindret symptomene før han gikk på scenen på grunn av kommunikasjonsproblemer. Nilsen ba om Prednisolon for stemmebåndene, men klarte ikke å få fatt i det før konsertstart. Dermed skal Nilsen ha bestemte seg for å like godt «ta’n helt ut» på scenen.

– Russere og vodka er flott tenkte jeg, det er jo vodkaens hjemland. På et tidspunkt tok jeg en sigarett også. Det skulle jeg ikke gjort, sier han til VG.

Ifølge VG visste han ikke at det var strengt forbudt å røke og drikke fra en statlig scene i Russland. Han har lagt seg helt flat, og har visstnok fått forsikringer om at han kan komme tilbake og spille i Russland uten konsekvenser ved en senere anledning.

PS! Åge Sten Nilsen har ikke svart på FBs henvendelser.

1. februar postet Sten Nilsen denne videoen fra Russland og fortalte at det dreide seg om medisin for såre stemmebånd:

