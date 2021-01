Den nye smittesituasjonen i Nordre Follo fører til at Akershus universitetssykehus innfører besøksstopp ved alle sine behandlingssteder.

– Ahus har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende. Men for å beskytte spredning av den nye virusvarianten som er påvist i Nordre Follo, innføres det inntil videre besøkstopp ved Akershus universitetssykehus, skriver sykehuset på sine nettsider.

Det er første gang sykehuset innfører besøksstopp siden 5. juni.

Unntak gjøres for barn inntil 18 år, fødende og kritisk syke pasienter. Disse kan ha med seg én pårørende.

