Akershus KrF sender fem røde og fire blå delegater til KrFs ekstraordinære landsmøte. Dermed er partileder Knut Arild Hareide en bak skjema.

Saken oppdateres.

Etter at 36 delegater støttet Hareides råd om å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og 29 støttet nestleder Kjell Ingolf Ropstads råd om først å forsøke med Høyre, Frp og Venstre – ga fordelingen seg selv. Akershus sender fem røde og fire blå til skjebnelandsmøtet på Gardermoen fredag. Dette er det første av tre lokallag som skal velge delegater mandag kveld.

SISTE: I Vestfold ble det blått flertall. Fra KrF Vestfold er det mandag klart at det sendes tre røde og fire blå delegater. 23 av 45 stemte mot å følge Hareides råd og for å forhandle med nåværende regjering.

Fylkesstyret foreslo dermed å sende fylkesleder Laila Eliassen, som vil samarbeide til høyre, samt tre røde og tre blå delegater.

Vestfold KrF har også besluttet at to av disse delegatene skal stemme på Hans Fredrik Grøvans forslag om å forbli i opposisjon, ettersom 16 av 45 stemte på dette mandag. Foreløpig er det ikke avklart hvilken side disse to skal komme fra.

Mer blått i Akershus enn ventet

På forhånd har det vært anslått at Akershus-delegasjonen får tre eller fire blå delegater og fem eller seks røde. Akershus viste seg altså å være mer blått enn det fylkesstyret hadde sett for seg og partilederen kanskje håpet på.

– Det er jevnere enn det styret så for seg da vi satte opp forslaget for to uker siden. Men jeg ble ikke overrasket, for de siste dagene har det gått mer i retning fem–fire enn seks–tre i favør av Hareides råd om å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sier fylkesleder Arne Willy Dahl til NTB.

På forhånd hadde 50 av delegatene i Akershus stemt for å gå inn i regjering, mens 13 ville bli i opposisjon som i dag.

Flertall vil inn

Fordelingen av delegater til landsmøtet ble gjort rent matematisk etter at 36 delegater stemte for Hareides råd og 29 for nestleder Kjell Ingolf Ropstads råd om først å forsøke med Høyre, Frp og Venstre.

Parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvans «tredje vei» – om å bli i opposisjon med borgerlig forankring – har ikke særlig støtte i Akershus KrF.

Hele 50 delegater stemte for å gå inn i regjering, mens 13 ville bli i opposisjon som i dag.

Fylkesleder Dahl mener likevel at «Grøvan-alternativet» kan seile opp i etterkant av det som uansett utfall ser ut til å bli en jevn avstemning om KrFs veivalg.

– Dersom 47 prosent ikke er komfortabel med utallet av landsmøtet, så må stortingsgruppa vurdere om det er tilstrekkelig legitimitet til å innlede regjeringsforhandlinger, sier Dahl til NTB.

Tre fylkesårsmøter

Etter helgens mange fylkesårsmøter har kampen mellom de to fløyene fortsatt vært svært jevn. Mandag er det lokallagene i Oslo, Vestfold og Akershus som velger sine delegater, mens Østfold er sist ut med sitt ekstraordinære årsmøte tirsdag.

Fakta: Fakta om delegater til KrFs landsmøte

171 av 190 delegater er klare til det ekstraordinære landsmøtet 2. november der KrF skal velge om partiet skal samarbeide til høyre, venstre eller fortsette som opposisjonsparti. * 76 av delegatene sier ja til et samarbeid med Ap og Sp. * 69 delegater vil starte sonderinger med dagens regjering. * 26 ønsker primært å bli i opposisjon. 19 av disse har høyresiden som sekundærvalg, mens 6 har venstresiden. 1 er usikker. * I alt har høyresiden dermed 88 delegater, mens venstresiden har 82. * Sentralstyret sender 11 delegater: 5 venstre, 5 høyre, mens 1 vil fortsette i opposisjon, men sekundært vil stemme høyre * Stortingsgruppen sender 4 delegater: 2 venstre, 1 høyre, mens 1 vil fortsette i opposisjon, men sekundært stemme høyre. * KrFU sender 12 delegater: 5 venstre, 7 høyre. * KrF Kvinner sender 12 delegater: 3 venstre, 3 høyre, mens 6 vil forbli i opposisjon. Av disse vil 3 sekundært stemme høyre og 3 venstre. * Rogaland sender 16 delegater: 1 venstre, 12 høyre, mens 3 ifølge NRK vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme høyre * Buskerud sender 6 delegater: 4 venstre, 2 høyre. * Hedmark sender 6 delegater: 4 venstre, 1 høyre. 1 vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme høyre. * Finnmark sender 4 delegater: Alle 4 venstre. * Oppland sender 6 delegater: 5 venstre, mens 1 vil forbli i opposisjon. Denne vil sekundært stemme blått. * Telemark sender 6 delegater: 2 venstre, 2 høyre. 2 vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme på hver sin fløy. * Agder sender 18 delegater. 4 venstre, 9 høyre, mens 5 vil forbli i opposisjon. Av disse vil 1 sekundært stemme venstre, mens 4 vil stemme høyre. * Hordaland sender 14 delegater. 5 venstre, 8 høyre, mens 1 vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme blått. * Sogn og Fjordane sender 7 delegater. 4 venstre, 3 høyre. * Møre og Romsdal sender 12 delegater. 4 venstre, 4 høyre og 4 som vil forbli i opposisjon. Av disse vil 2 sekundert stemme høyre og 1 venstre, mens den siste ikke har bestemt seg. * Trøndelag sender 13 delegater. 11 venstre, 2 høyre. * Troms sender 6 delegater. 3 venstre, 3 høyre. * Nordland sender 6 delegater. 4 venstre, 1 høyre. 1 vil forbli i opposisjon, men sekundært stemme høyre. * Akershus sender 9 delegater. 5 venstre, 4 høyre. * Vestfold sender 7 delegater. 3 venstre, 4 høyre. * Oslo sender 7 delegater. Fylkesleder Espen Andreas Hasle vil til venstre. Resten blir valgt 29. oktober. * Østfold sender 8 delegater. Fylkesleder Brynjar Høidebråten vil til høyre. Resten blir valgt 30. oktober.

Både partileger Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad var til stede både i Akershus og Oslo mandag kveld, og argumenterte da for hvert sitt veivalg. Begge de to nestlederne er uenige i Hareides råd til partiet.

– Skal vi fortsette å være et landsdekkende parti, vil det være klokt å følge mitt råd. Dobbelt så mange av våre velgere er enige med meg, fremfor å ville gå inn i en regjering med Høyre og Frp, sa Hareide til Akershus KrF.

KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad argumentere for hvert sitt veivalg på fylkesårsmøtet i Akershus KrF mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ingen endringer i Rogaland

Førstkommende fredag, 2. november holdes ekstraordinært landsmøte i KrF. Da skal KrFs skjebne avgjøres. Opptellingen av delegater mandag kan fort vise et tilstrekkelig flertall for den ene eller den andre siden.

Samtidig som det holdes tre fylkesårsmøter mandag, har de 16 delegatene som sendes fra Rogaland hatt telefonmøte mandag. Det skjer etter at Rogaland KrF har blitt bedt om å gi plass til flere «røde» delegater. Mens nesten en tredel av fylkesårsmøtet støttet Hareide, støtter 15 av 16 delegater et regjeringssamarbeid med høyresiden. Mens Akershus KrFs resultater ble lest opp ble det også klart at Rogaland KrF ikke gjør noen endringer.

Les mer: KrF-delegater i Rogaland blir bedt om å «ta en for laget»

Les mer: KrFs veivalg et spørsmål om å overleve, mener Hareide

Mest sett siste uken