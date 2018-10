Aksel Hennie fikk sitt andre barn «i full hemmelighet»

Aksel Hennie (42) og samboeren har blitt foreldre.

I januar la skuespiller Aksel Hennie ut en kryptisk Instagram-post med teksten «HE-MAN! 09.01.2018».

Under posten strømmet gratulasjonene til, men ikke alle var helt sikre på hva de gratulerte for.

- Men skjønner ikke hva Gratulasjonene er for. Er du stemmen hans da ell? spør musikkduoen Madcon under posten.

Nå skriver TV 2 at Aksel Hennie og hans nåværende samboer har fått sitt første barn sammen - «i full hemmelighet», og at det ble født i januar. Det skriver kanalen etter at Dagbladet publiserte et stort intervju med Hennie fredag.

Hennie har fra før datteren Hedda.

Det kommer ikke frem i intervjuet akkurat når barnet kom til verden. Hennies Instagram-post i januar gjør at fødselen ikke var fullstendig hemmelig, men ingen medier fanget det opp den gang.

Hennie er aktuell som Joshua French i filmen «Mordene i Kongo». Tobias Santelmann har rollen som Tjostolv Moland. Filmen har premiere 26. oktober.

Tidligere i høst ble det kjent at manusforfatter Nikolaj Frobenius trakk seg fra filmen etter en konflikt om filmens vinkling.

Les mer: Manusforfatter trakk seg fra Kongo-film grunnet heltevinkel

