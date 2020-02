Aktivister: 14 drept i luftangrep nordvest i Syria

Luftangrep utført av det syriske regimet og sin russiske alliert drepte 14 sivile i Idlib-provinsen søndag, ifølge den britiskbaserte eksilgruppa SOHR.

Russiskstøttede regjeringsstyrker er i gang med en storstilt militæroffensiv i provinsen. Provinsen regnes som Syrias siste opprørsbastion.

Åtte av dem som ble drept søndag, døde i et bombeangrep i byen Sarmin. Sju av dem var i samme familie, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som følger krigen gjennom et nettverk av kilder i landet.

Blant de døde var en ni år gammel jente og en 13 år gammel gutt, ifølge en AFP-korrespondent i byen.

Sivile ble også såret i angrepet, blant dem fire journalister, ifølge det syriske statlige nyhetsbyrået Sana.

Minst 388.000 sivile er fordrevet av kampene nordøst i Syria siden desember, ifølge FN.

