Aktivister nekter å betale bot etter slakteri-demonstrasjon

Tre av de fire aktivistene som fikk bøter etter en demonstrasjon utenfor Furuseth slakteri forrige mandag, nekter å betale boten.

Flere aktivister fra organisasjonen Direct Action Everywhere (DXE) lenket seg til portene til Furuseth slakteri for å hindre at slaktebiler fikk kommet seg inn og levert dyr til slakt. Fire aktivister nektet å fjerne seg da politiet kom til stedet, noe som resulterte i en bot til hver av dem på 10.500 kroner.

Nå skriver en av de fire, Samuel Rostøl, på Facebook at tre av dem ikke vil betale bøtene. Han mener det er feil at aktivistene får bøter på 10.500 kroner, mens det aktuelle slakteriet fikk en bot på 23.000 kroner for å ha senket en gris i varmt vann før den var blitt ordentlig avlivet, skriver Nationen.

– Vi krever at våre bøter blir nedjustert til samme nivå som det Furuseth slakteri fikk, noe som tilsvarer en bot på ca. 9 kroner per person, skriver Rostøl.

