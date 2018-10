Aktor ber om 11 års fengsel for drapet i Sørlandssenteret

Statsadvokat Jan Tallaksen la fredag ned påstand om 11 års fengsel for den 16 år gamle jenta som er tiltalt for drap og drapsforsøk i Sørlandssenteret.

I Kristiansand tingrett ble 16-åringen dømt til det samme fengselsstraffen. Jenta anket saken, fordi hun sier det ikke var meningen å drepe, og at hun dermed ikke skal dømmes for drap.

– Det finnes gode argumenter både for fengselsstraff og en forvaringsdom. Jeg opplever denne saken som vanskelig, og det står selvsagt opp til retten å bestemme hva slags type straff den tiltalte skal ha, sa statsadvokat Jan Tallaksen i sin sluttprosedyre i Agder lagmannsrett ifølge TV 2.

Aktor beskrev drapet og drapsforsøket på Sørlandssenteret som brutalt og kaldblodig.

– Dette var en planlagt handling i den hensikt i å drepe. I forkant av handlingen skal tiltalte ha gjort flere søk på knivdrap, sett filmer hvor handlingene handlet om å knivstikke personer og det er også en rekke andre forhold som beviser at den tiltalte hadde til hensikt å drepe, sa Tallaksen.

De sakkyndige har konkludert med at det er høy fare for at 16-åringen vil begå nye voldshandlinger. I retten sa de også at det vil gå mange år før jentas atferd endres radikalt, dersom den noen gang gjør det.

Det er konstatert at 16-åringen har en hjerneskade som kan være forårsaket av en tøff barndom. Den tiltalte 16-åringens forsvarer, advokat Hege Klem, mener hennes klient ikke skal dømmes for overlagt eller forsettlig drap og drapsforsøk, men for personskade med døden til følge.

– Hennes hensikt var å stikke, men ikke å drepe. Hun spurte kort tid etter at hun ble pågrepet hvordan det hadde gått med de hun hadde stukket og hun har i ettertid beklaget det hun har gjort, sa Klem i retten.

De sju dommerne i Agder lagmannsrett vil avgi sin dom torsdag 25. oktober.

